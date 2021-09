Diletta Leotta è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Ovviamente, nello studio del talk show la conduttrice sportiva si è lasciata andare a confessioni anche private, parlando della storia con Can Yaman.

Sin dall’inizio, questa relazione è stata molto contestata tra il pubblico. In molti avrebbero sospettato che si trattasse di una storia finta solo per apparire sui giornali di gossip e sulle copertine, a quanto pare però con l’attore turco era davvero amore.

Diletta Leotta ha però confermato la rottura, almeno momentanea, della relazione. La donna però non rimpiange nulla:

I problemi sembrano essere iniziati proprio per la prometente carriera del ragazzo.

La conduttrice ha spiegato qual è stato il dolore più grande da sopportare:

La cosa che mi è dispiaciuta di più di questa fine… ti racconto tutto quello che non ho mai detto. Diciamo che è che qualcuno diceva è una storia a tavolino, finta. Ma perché? Come si fa a dire una cosa del genere, chi è che pensa che l’amore possa essere pianificato? L’amore ti capita, non puoi decidere. A me è capitato di innamorarmi. Sull’amore non so trovare delle parole per dirti cos’è, ma non si pianifica.