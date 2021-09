Can Yaman, l’attore in lacrime per Diletta Leotta? L’indiscrezione

Sembra proprio che l’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sia giunto al capolinea. Da quando i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social sono diventate sempre più numerose le voci riguardo la crisi di coppia e la presunta separazione. In questi giorni l’attore turco è stato sorpreso dai paparazzi durante un momento di tensione: che c’entro la fine della storia d’amore con la giornalista di DAZN?

Nonostante le voci in circolazione riguardo la crisi e la separazione tra Can Yaman e Diletta Leotta si fanno sempre più insistenti, al momento i diretti interessati non hanno lasciato alcuna dichiarazione a riguardo. In queste ultime ore i paparazzi hanno sorpreso il divo delle soap opere turche in lacrime.

Tra le tante tesi sostenute per comprendere il motivo della crisi di nervi di Can, alcuni hanno ipotizzato che le lacrime dell’attore siano dovuto alla fine della storia d’amore con la giornalista sportiva. Come già anticipato, al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito le voci in circolazione. Dunque, per scoprirne di più, è necessario attendere ulteriori sviluppi.

Can Yaman, nuovi progetti in vista per l’attore turco

Nonostante in questo periodo la sua vita privata non sia tutta rose e fiori, dal punto di vista lavorativo la vita di Can Yaman procede a gonfie vele. Molti sono i progetti in vista per l’attore del momento che attualmente è impegnato nelle riprese di Viola come il mare.

Nel film in questione, l’attore recita al fianco di Francesca Chillemi. Oltre a ciò, c’è da ricordare che da gennaio del prossimo anno inizieranno le riprese di Sandokan, film del quale Can Yaman è protagonista.

A causa dei numerosi impegni di lavoro che lo costringono a rimanere in Italia, l’attore ha preso una casa in affitto a Roma. Nonostante ciò, sappiamo che Can Yaman continuerebbe a viaggiare tra l’Italia e la Turchia dove si trova la sua famiglia, alla quale l’attore turco è molto legato.