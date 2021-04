Tra DIletta Leotta e Can Yaman non sembra esserci nessuna crisi in corso: è quanto ha dichiarato la showgirl oggi

Diletta Leotta continua a collezionare tapiri d’oro: questa volta però, alla bella conduttrice di DAZN la statuetta è stata consegnata per la sua tanto chiacchierata relazione con l’attore turco Can Yaman. I due stanno ancora insieme o è già finito tutto?

Stando alle ultime news infatti, nessun matrimonio in corso: tra i due ci sarebbe una crisi. Da qualche giorno Can Yaman è scomparso dai social e del suo profilo Instagram non c’è più traccia.

I più maliziosi hanno subito additato questa sparizione alla rottura con Diletta Leotta: qualcuno altro continua ancora a sostenere che tra loro in realtà non ci sia mai stata nessuna relazione, solo business per finire sulle copertine dei giornali. Ma quale sarà la verità?

Valerio Staffelli alla ricorsa della bionda siciliana è riuscito a strappare una dichiarazione piuttosto importante. La conduttrice smentisce ogni crisi con l’attore e parla anche del matrimonio:

Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business

Ma quali sarebbero queste questioni di business? L’annuncio è stato del tutto inaspettato. L’attore sta forse partecipando a qualche reality? Al momento non è dato saperlo, ma tra loro sembra essere tutto vero.

La loro storia d’amore è nata da relativamente poco, prima la conduttrice era fidanzata con il pugile Daniele Toretto. Il successo dell’attore turco in Italia ha portato anche la ragazza nel mirino dei gossip addirittura dalla Turchia arrivano voci sulla loro relazione. Ma dove sarà la verità? In ogni caso, tutto verrà prima o poi a galla. Speriamo solo non si tratti dell’ennesimo fidanzamento studiato a tavolino, una vicenda che ricorderebbe i protagonisti dell’Ares Gate.