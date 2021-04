Can Yaman e Diletta Leotta, fine di un amore? Le indiscrezioni sul motivo della presunta rottura

Non c’è pace per Can Yaman e Diletta Leotta che in questi giorni si ritrovano costantemente al centro del gossip. Dopo i rumors sull’annullamento delle nozze e sulla sparizione dell’attore turco dai social, un’altra importante rivelazione è emersa riguardo la coppia. Molte, infatti, sono le voci di un presunta separazione tra i due. E a svelare il motivo di ciò è Maurizio Sorge.

Ci sarebbe aria di crisi tra l’attore turco Can Yaman e la giornalista sportiva Diletta Leotta. Stando a quanto dichiarato Maurizio Sorge i due si sarebbero detti definitivamente addio. Il motivo di questa separazione, come affermato dal fotografo dei vip, riguarderebbe l’eccessiva gelosia dell’attore.

Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Un amore a cui molti non hanno mai creduto e considerato solamente una mossa mediatica per alimentare il gossip. Ma i due non hanno mai badato alle critiche e sono usciti allo scoperto per vivere la loro relazione in piena liberà.

Dopo le numerose critiche ricevute riguardo la loro storia, l’attore si era esposto con queste parole riguardo la sua relazione con il noto volto di DAZN:

È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa.

Oggi, però, sembra che ci sia aria di crisi tra la coppia tanto che i due si sarebbero detti definitivamente addio. A svelare il motivo di tale separazione è Maurizio Sorge, il celebre fotografo dei vip. Stando alle parole dell’uomo, la gelosia sarebbe il motivo principale della separazione tra Can Yaman e Diletta Leotta.

Queste sono state le parole del paparazzo:

Lui è gelosissimo della sua amata […] Mal si concilia con la carriera da giornalista, influencer e personaggio televisivo.

Al momento, tuttavia, i diretti interessati non hanno confermato né smentito le voci in circolazione.