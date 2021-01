Diletta Leotta e Can Yaman: spuntano le prime foto insieme

Negli ultimi giorni è esplosa la bomba di gossip che tutti aspettavano. Pare sia proprio così, ma la domanda rimane Diletta Leotta e Can Yaman sono innamorati? Negli ultimi giorni non si parla d’altro, e i gossip impazzano. Le testate di gossip sono ferventi e tutti i titoli del momento vedono loro in copertina. La notizia è davvero succulenta e merita la prima pagina. Ma da cosa nasce questa indiscrezione?

Come abbiamo scoperto l’esistenza di questa liaison? A quanto pare, i due si troverebbero nello stesso hotel di Roma, e girerebbero amabilmente per le strade della città, con fare molto intimo. A confermare queste voci arrivano degli scatti inequivocabili, che ritraggono la coppia per la prima volta insieme. Questa relazione sarebbe assolutamente segreta, e ne siamo venuti a conoscenza per puro caso, grazie a degli scatti rubati.

Eppure, dopo le prime indiscrezioni, il settimanale di Alfonso Signorini, Chi, ha approfondito la questione, portando a galla qualcosa di più di semplici dicerie. Il settimanale “Chi” ha messo a disposizione del pubblico le prime foto inedite della coppia Diletta Leotta-Can Yaman. A quanto riporta Chi, i due hanno passato 5 giorni di amore e passione in un hotel di Roma.

L’attore turco si trova in Italia per girare uno spot di Ferzan Ozpetek, e con l’occasione il viaggio di lavoro è diventato un piacevole soggiorno di passione. Era già noto che nello stesso hotel alloggiasse anche Diletta, ma in ogni caso nessuno dei due ha ancora proferito parola al riguardo. Eppure gli scatti parlano chiaro: i due cenano insieme e sono molto affiatati.

Poi c’è qualcosa che elimina ogni dubbio: il braccio di Yaman che si stringe intorno alle spalle di Diletta parla chiaro, i due non sono semplici amici. Che la Leotta abbia trovato l’amore? La conduttrice nei giorni passati aveva pubblicato uno scatto con un mazzo di fiori extra large, e tutti hanno pensato provenisse da uno spasimante. Che sia stato proprio l’attore Yaman a farglielo recapitare? Non ci resta che aspettare novità.