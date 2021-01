Maria De Filippi, ecco quanto guadagna la conduttrice

Che dire di Maria De Filippi. Si tratta di uno dei personaggi più amati della televisione italiana capace di attrarre con i suoi programmi ogni volta milioni di telespettatori davanti alla tv. I suoi programmi storici accompagnano i telespettatori da oltre 20 anni e a questi nell’ultimo periodo si sono aggiunti successi del calibro di Temptation Island e Tu si que vales. La conduttrice nel corso dell’anno è praticamente onnipresente, visto che dal lunedì al venerdì conduce Uomini e Donne ed il sabato pomeriggio presiede l’appuntamento con le sfide di Amici.

Poi ci sono gli appuntamenti serali nel corso dell’anno come Tu si que vales, il serale di Amici e il mitico C’è posta per te. Alla luce quindi della sua onnipresenza in televisione, sono in molti a chiedersi quanto guadagna Maria De Filippi. Innanzitutto bisogna dire che Maria non è una semplice conduttrice di programmi, ma anche un’autrice ed una produttrice. Tutti i suoi programmi sono prodotti dall’azienda di proprietà Fashion srl ed i proventi delle trasmissioni vengono divisi 50-50 tra la sua casa di produzione e l’emittente televisiva che li trasmette, quindi Mediaset.

Quanto guadagna Maria De Filippi

Quindi questo per dire che i guadagni per i suoi programmi non sono frutto di uno stipendio fisso che percepisce dalla casa del biscione, ma provengono dai compensi generati dai prodotti che mette in onda. Secondo i dati resi pubblici da diverse fonti e testate, il guadagno annuo della Fashion srl si attesta intorno ai 65-68 milioni di euro. Una cifra enorme che proviene dalla vendita di spazi pubblicitari e dai guadagni veicolati dalla piattaforma web Witty Tv, il sito creato per trasmettere dirette e repliche dei suoi programmi gratuitamente.

Insomma Maria De Filippi somiglia più ad una imprenditrice che ad una conduttrice televisiva. Ovviamente da questi guadagni vanno sottratti i costi che la società ha per organizzare i programmi televisivi. E non sono di certo pochi.