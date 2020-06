Diletta Leotta sul furto in casa: “leggo di somme assurde rubate” Diletta Leotta è stata derubata qualche giorno fa, solo oggi la conduttrice di Dazn rompe il silenzio, e smentisce la somma della refurtiva: le sue parole

Diletta Leotta, la nota conduttrice sportiva di Dazn, è stata derubata qualche giorno fa: i ladri hanno fatto irruzione nel suo appartamento al nono piano portandole via la cassaforte. La donna, ha oggi rotto il silenzio, e ha smentito alcune notizie in merito al furto.

La giornalista siciliana si è scagliata contro i giornali che hanno dichiarato la cifra rubata nel suo appartamento, in un primo momento infatti sembra che la refurtiva, tra Rolex, contanti e gioielli si aggirasse intorno ai 150.000/160.000 euro.

“Tempismo e fantasia. I settimanali sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi, non c’eravate: i ladri dovevate immortalare.. ci saremmo divertiti di più” scrive su Instagram.

I ladri non sono ancora stati identificati e Diletta Leotta non ha diffuso altri dettagli: quello che però ora è evidente a tutti è che l’autista della donna non la lascia un momento sola. Probabilmente, dopo il furto in casa, la conduttrice è spaventata.

Dopo essere stata derubata anche Striscia la Notizia e l’inviato Valerio Staffelli hanno consegnato il tapiro d’oro alla giovane che, come sempre, è stata allo scherzo:

“Grazie, è oro vero questo? Non si sa mai… I ladri hanno lasciato i tapiri, me li hanno lasciati tutti: non sapevano fossero d’oro ver. Si stavano portando via anche le scarpe e i profumi, qualsiasi cosa. I gioielli erano tutti di famiglia e nella cassaforte. Adesso col senno di poi mi chiedo anch’io come abbiano fatto. Perché non ho messo Toretto? Avete ragione, ci fosse stato lui non sarebbe andata cosi. Le nozze a luglio? Macché, quando mai. Sono felice che ricominci il campionato e riprenderò a lavorare: non vedevo l’ora”.