Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Diletta Leotta che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la conduttrice di Dazn avrebbe un nuovo fidanzato. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Diletta Leotta non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la nota conduttrice è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelano la nascita di un presunto nuovo amore.

Sono passati alcuni mesi da quando Diletta Leotta e Can Yaman hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. A seguito di un periodo in cui aveva deciso di prendersi un po’ di tempo per se stessa, adesso sembra che la conduttrice abbia ritrovato di nuovo la serenità con un altro uomo.

L’ex fidanzata di Can Yaman e Giacomo Cavalli sono stati avvistati mentre facevano un passeggiata per le vie milanesi. A lanciare la notizia è stato il settimanale “Diva e Donna” il quale ha pubblicato anche una serie di foto che li ritraggono insieme mentre ridono e scherzano.

Tuttavia non è la prima volta che la conduttrice di Dazn trascorre del tempo insieme alla sua presunta fiamma. Infatti, già lo scorso gennaio, i due hanno trascorso insieme alcuni giorni di vacanza a Saint Moritz. Attualmente non siamo a conoscenza se si tratti di un rapporto che va oltre una semplice amicizia.

Giacomo Cavalli: chi è il presunto fidanzato di Diletta Leotta

Giacomo Cavalli è un noto modello e imprenditore nato a Bescia nel 1993. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale, il ragazzo ha specializzato i suoi studi nell’ambito manageriale. Giacomo nutre una forte passione per la vela, cos’ come suo padre Beppe Cavalli, uno dei più famosi velisti italiani.