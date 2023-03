Da qualche settimana si sono fatte sempre più intense le voci di una possibile gravidanza di Diletta Leotta. I rumors sono arrivati dopo alcuni scatti dove si intravedeva un pancino sospetto. Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha detto che un collega vicino a Diletta è stato informato della gravidanza ma la presentatrice sportiva sta attendendo ancora un po’ prima di ufficializzare la cosa.

A confermare il tutto anche l’esperto di gossip Amedeo Venza che in radio ha detto: “Diletta Leotta è incinta! Lo avrebbe confessata lei stessa ad un suo collega in radio”. Insomma si alimentano le voci e al momento non è arrivata alcuna smentita da nessuno dei diretti interessati.

Fonte: Instagram

Da qualche mese Diletta fa coppia fissa con il calciatore Loris Karius. Nonostante i pochi mesi di fidanzamento i due sembrano avere le idee chiare tanto che Karius è stato già presentato alla famiglia di lei. In tanti stanno notando che Diletta indossa abiti più comodi da qualche settimana.

La frase su Instagram che alimenta il sospetto

Ieri ha pubblicato anche un video su Instagram dove ha sponsorizzato un famoso brand di intimo e pigiami. In didascalia Diletta ha scritto: “Mi preparo per la festa del papà, quale completo scelgo per fare il regalo perfetto? Uno, due, tre o quattro?”. Anche se il tutto è stato accompagnato dall’hashtag #adv, in tanti si sono chiesti se per la festa del papà intendesse suo padre o il neo papà e compagno Karius?

Fatto sta che molti pensano che quando una donna è incinta lo si noti anche dai lineamenti del volto che cambiano.

E in tanti hanno giurato di vedere una Diletta diversa in volto, più rotonda. Al momento non ha alcun problema a mostrare il pancino con qualche rotondità sospetta.