Diletta Leotta nella polemica dopo la nascita della figlia: il motivo

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Diletta Leotta. Nella giornata di mercoledì 16 luglio presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, alle ore 08:47, la conduttrice di DAZN ha dato alla luce la sua primogenita Aria. Dopo la nascita della piccola i neogenitori sono stati invasi da non poche critiche. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nella giornata di mercoledì 16 agosto Diletta Leotta ha festeggiato il suo 32esimo compleanno nel migliore dei modi. La conduttrice ha infatti dato alla luce sua primogenita Aria, nata alle ore 08:47 presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Una gioia immensa che mamma e papà che non vedevano l’ora di conoscere la loro primogenita.

Ad annunciare la nascita di Aria è stata la stessa Diletta Leotta con un post condiviso sulla sua pagina Instagram. La conduttrice ha postato un’immagine che la ritrae insieme al compagno Loris Karius e alla piccolina, alla quale ha dedicato un commovente messaggio:

Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere.

Dopo l’annuncio della nascita di Aria sono stati molti coloro che hanno posto la conduttrice di DAZN e il suo compagno al centro di moltissime critiche. Nel dettaglio, Diletta Leotta è stata criticata soprattutto per quanto riguarda la scelta del nome della sua primogenita. Queste sono state alcune delle parole degli utenti del web:

Non potevate scegliere di meglio?

Oppure:

Ma che nome è?

E ancora:

Congratulazioni vivissime, ma spero che abbia anche un secondo nome o bestemmierà la madre da oggi al primo anno di università.

Al momento Diletta Leotta e Loris Karius hanno deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle critiche mosse nei loro confronti. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se i neogenitori si esporranno in merito alle polemiche in cui sono stati coinvolti.