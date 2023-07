Manca poco al momento in cui Diletta Leotta diventerà mamma per la prima volta: a Grazia la giornalista svela le possibili scelte per il nome

Intervistata dal settimanale Grazia, la bellissima Diletta Leotta è tornata a parlare della gravidanza, ormai agli sgoccioli. Nella chiacchierata ha anche svelato alcune indiscrezioni sul nome che vorrà dare alla sua prima bambina.

Credit: dilettaleotta – Instagram

Da mesi i giornali di gossip e spettacolo non parlano praticamente di altro. Diletta Leotta, la biondissima e bellissima inviata di Dazn e modella è incinta per la prima volta e non vede l’ora di abbracciare la sua bambina.

La vita di Diletta è cambiata mesi fa, quando ha incontrato per la prima volta Loris Karius e se ne è subito innamorata, formando con lui una delle coppie più belle dello spettacolo.

La notte di Natale, poi, la bellissima scoperta. Inaspettata, ma straordinaria. A Verissimo Diletta aveva raccontato:

La gravidanza è stata uno shock, non era preventivato. Era la vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania. Ho fatto un test mentre ero con lui (Loris Karius ndr) al telefono. Non riuscivo nemmeno a parlare. Lui era felicissimo, io sono rimasta senza parole per una giornata intera. Ho capito immediatamente che la mia vita stava cambiando.

Credit: dilettaleotta – Instagram

La Leotta e Loris stanno vivendo una relazione anomala in un certo senso, ma non per questo meno importante o bella. I due, infatti, non vivono insieme.

Lei lavora a Milano, mentre lui è tesserato con il New Castle, in Inghilterra e gli impegni di squadra non permettono loro di vivere insieme.

Ciò però non li spaventa e sono pronti a godersi ogni attimo quando sarà possibile.

Il nome che Diletta Leotta darà alla sua bimba

Intervistata dal settimanale Grazia, Diletta Leotta ha anche parlato del nome che vorrebbe dare a sua figlia.

Inizialmente aveva pensato di chiamarla Ofelia come sua mamma, pensando di farle una bella sorpresa. Invece, ha raccontato, sua mamma non ha reagito come pensava e le ha consigliato di fare un’altra scelta, perché il nome legato ad una tragedia di Shakespeare non è così bello per una bimba.

Le alternative a cui ha pensato sono Rose e Bella, ma nulla di ancora deciso, per una scelta che a quanto pare verrà fatta solo in sala parto, quando la neo mamma guarderà per la prima volta la sua bimba negli occhi.