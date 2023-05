Ospite a Verissimo, Diletta Leotta ha raccontato tutte le emozioni che sta vivendo in questo periodo. Al centro dei discorsi c’è ovviamente stata la gravidanza e l’imminente nascita della sua prima bambina. A silvia Toffanin la conduttrice ha raccontato di come ha scoperto di essere incinta, del nome a cui aveva pensato da dare alla piccola e dell’amore con Karius, l’uomo che l’ha conquistata e che presto la renderà mamma.

È un periodo pieno di emozioni fantastiche quello che sta vivendo Diletta Leotta, bellissima e famosissima presentatrice e giornalista sportiva. Emozioni che ha deciso di raccontare a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo.

L’argomento principale della chiacchierata è stato inevitabilmente la sua gravidanza che, come spiega, non era preventivata assolutamente.

La gravidanza è stata uno shock, non era preventivato. Era la vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania. Ho fatto un test mentre ero con lui (Loris Karius ndr) al telefono. Non riuscivo nemmeno a parlare. Lui era felicissimo, io sono rimasta senza parole per una giornata intera. Ho capito immediatamente che la mia vita stava cambiando.