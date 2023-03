Diletta Leotta, svelato il sesso del bebè in arrivo

Nel corso degli ultimi giorni il nome di Diletta Leotta è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Dopo che è stata confermata la notizia sulla gravidanza, la conduttrice e il suo compagno sono i personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di gossip. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardo il sesso del bebè in attesa: scopriamo tutti i dettagli sulla gravidanza della giornalista.

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Diletta Leotta. Qualche giorno fa infatti la giornalista di DAZN, insieme al compagno Loris Karius, hanno annunciato che presto diventeranno genitori.

Nel corso delle ultime ore il settimanale ‘Chi’ ha svelato alcuni retroscena riguardo la gravidanza di Diletta Leotta. Nel dettaglio, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che la giornalista e conduttrice di DAZN e il portiere del New Castle siano in attesa di una femminuccia.

Questo è quanto rivelato dal settimanale ‘Chi’ in merito al sesso del bebè che aspetta Diletta Leotta:

É al quarto mese di gravidanza e secondo gli amici aspetta una bambina.

Al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Diletta Leotta rivelerà ulteriori dettagli riguardo la gravidanza.

Diletta Leotta e la storia d’amore con Loris Karius

Da quando è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, Diletta Leotta è uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. I primi rumors riguardo la storia d’amore con il portiere del New Castle risalgono a ottobre 2022. Dopo numerosi rumors, la giornalista di DAZN ha confermato il gossip tramite social con queste parole: