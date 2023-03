GF Vip, Alfonso Signorini zittisce Antonella Fiordelisi in diretta: cosa è successo nella puntata della semifinale

La frase del conduttore nei confronti dell'ex gieffina non è passata inosservata: le sue parole

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi è uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine di gossip di questi ultimi giorni. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex schermitrice è tornato a stare al centro della cronaca rosa per una frecciatina che Alfonso Signorini ha rivolto all’ex gieffina nella puntata della semifinale del reality andata in onda il 27 febbraio. Scopriamo insieme cosa è successo.

Alfonso Signorini ha zittito Antonella Fiordelisi nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 27 febbraio. Il conduttore, infatti, non ha potuto fare a meno di colpire l’ex gieffina dopo una serie di frecciatine rivolte ai concorrenti rimasti nella casa, in particolar modo a Micol Incorvaia.

La scelta di Alfonso Signorini di dedicare ampio spazio ad Edoardo Tavassi, arrivato alla finalissima della settimana prossima, non è per niente piaciuta ad Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti iniziato a lanciare una serie di frecciatine ai Vipponi rimasti in casa.

Nel dettaglio, l’ex schermitrice non ha perso occasione di rivolgere queste parole a Micol Incorvaia, una delle finaliste di questa edizione del Grande Fratello Vip:

Tanto poi fra una settimana nessuno si ricorderà più di te.

Proprio in questo momento il conduttore e giornalista non è riuscito a trattenere il silenzio e lanciare una mega frecciatina alla fidanzata di Edoardo Donnamaria, rivolgendole queste parole e cercando di rimetterla ancora una volta al suo posto:

Antonella intanto seduta su quel divano ci stai tu.

Inutile dire che le parole di Alfonso Signorini hanno trovato l’appoggio della maggior parte del pubblico presente in studio che ha fatto partire un lungo applauso nei confronti del conduttore e giornalista.