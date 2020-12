Per esigenze di copione era dimagrito troppo velocemente. Aveva perso 14 chilogrammi in pochissimo tempo per entrare nei panni del suo personaggio. L’attore ricoverato d’urgenza in ospedale per quella che sembra essere una pancreatite, come sta oggi? Scopriamo insieme le sue condizioni di salute.

Quattro giorni dopo l’inizio delle riprese del nuovo film, The Midnight Sky, George Clooney è stato male. Così tanto da dover essere ricoverato in ospedale.

Secondo quanto confessato dallo stesso attore al Mirror, la star di Hollywood avrebbe perso troppo velocemente 14 chilogrammi: un dimagrimento dettato da esigenze di copione, che gli ha però causato una pancreatite.

Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Ma sicuramente ha aiutato con il personaggio.

Queste le parole dell’attore americano al giornale a cui ha confessato di aver avuto dei problemi di salute.

L’attore ricoverato d’urgenza racconta solo oggi quello che ha passato

George Clooney, a quattro giorni dall’inizio delle riprese, ha iniziato ad avere forti dolore allo stomaco. Per questo motivo lo hanno trasferito d’urgenza al pronto soccorso.

The Midnight Sky è un film del 2020 diretto e interpretato da George Clooney. Tra i protagonisti, oltre a lui, Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir e David Oyelowo. È l’adattamento cinematografico del romanzo del 2016 La distanza tra le stelle.

Al momento le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Lo hanno dimesso, ma dovrà fare attenzione per un po’. Dovrà infatti osservare un periodo di convalescenza per rimettersi in forma.

Con Amal e i gemelli al suo fianco (gemelli che a quanto pare parlano italiano…).