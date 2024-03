“Dio mi chiamava a sé ma ho detto no” La confessione choc della star al suo pubblico: parole forti le sue

Madonna, l’iconica pop star nota per la sua forza e la sua resilienza, ha recentemente svelato dettagli intimi della sua battaglia contro la malattia durante uno dei concerti del suo tour Celebration a Los Angeles. Con un coraggio sorprendente, si è aperta completamente al pubblico, condividendo i momenti più difficili e toccanti della sua vita.

Mentre affrontava la folla riunita per il suo spettacolo, Madonna ha confessato di aver provato una strana sensazione dovuta alla mancanza di controllo sulla situazione e, a riguardo, dice:

Questo tour non è così difficile per me fisicamente, ma emotivamente è una vera sfida. Sto davvero raccontando la storia della mia vita. Ho il cuore in mano.