Per la prima volta, Madonna si è aperta con il suo tanto amato pubblico, raccontando della malattia che l’ha costretta ad allontanarsi per un po’ dal mondo della musica.

La cantante si è lasciata andare ad un lungo sfogo, raccontando quello che quei giorni è stata costretta a subire. È stata colpita da un’infezione batterica e ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Non ha potuto esibirsi durante il tour programmato per lo scorso 15 luglio.

I medici l’hanno sottoposta a cure molto forti, Madonna ha rischiato la vita. Fortunatamente, è riuscita a salvarsi, a combattere e a tornare a casa. La riabilitazione è stata lunga e sofferente, per tanto tempo la star è rimasta a letto, debole e sopraffatta dalla nausea, come aveva raccontato una fonte vicina alla famiglia.

Oggi ci ha pensato la cantante a tranquillizzare ai suoi numerosi fan, che per tutto il tempo l’hanno supportata, hanno pregato per lei e le hanno inviato messaggi pieni d’amore.

Le parole di Madonna

È stato un anno pazzesco per me. Non pensavo che ce l’avrei fatta, nemmeno i miei medici. Ho dimenticato cinque giorni della mia vita o della mia morte. Non so davvero dove fossi. Poi ho pensato: ‘Devo essere lì per i miei figli. Devo sopravvivere per loro’.

Ancora oggi Madonna ripensa a quei giorni, non ricorda molto, ha avuto paura ed era certa che non sarebbe mai più tornata a cantare. Lo pensavano anche i medici.

La star voluto ringraziare le numerose persone che negli ultimi mesi le sono state vicine e che le hanno dato la forza per rialzarsi e tornare sul palco. Ora, come lei stessa ha sottolineato, l’unico obiettivo è la sua salute e diventare più forte, così da riprendere in mano la sua vita di sempre. Deve farlo, per amore dei suoi figli, che hanno bisogno della loro mamma.