Con Fai Rumore ha vinto il Festival di Sanremo 2020, poco prima che in Italia e nel mondo esplodesse la pandemia da Covid-19. Oggi è un cantante molto apprezzato, ma quanto lo conosciamo? Andiamo a scoprire tutto su Diodato, dalla vita privata alla carriera, passando dalle sue più famose storie d’amore (come quella con la collega Levante) e anche per alcune curiosità sul suo conto.

Dopo aver vinto Sanremo 2020 con la canzone Fai Rumore, in occasione del Festival di Sanremo 2024 il cantante torna in gara. Antonio Diodato, che tutti conosciamo semplicemente come Diodato, dal 6 al 10 febbraio 2024 tenterà di conquistare tutti con il suo brano.

L’artista, nato ad Aosta il 30 agosto del 1981, è oggi un cantante affermato, che ha già all’attivo cinque album (il primo è uscito nel 2013 e l’ultimo nel 2023) e molti singoli di grande successo. Ma forse non tutti sanno che è anche attore. Lo abbiamo visto nel film Un’avventura di Marco Danieli e anche in Diabolik – Ginko all’attacco!, per la regia dei Manetti Bros.

Diodato, vita privata del cantante di Fai Rumore

Al Festival di Sanremo 2024 il cantante si presenta da single. Geloso della sua vita privata, in una recente intervista ha raccontato di essere innamorato degli amici, delle persone che gli vogliono bene e della nipote, figlia del fratello Gaetano.

Ama stare da solo e ama il fatto che la sua privacy venga rispettata. Tra le storie d’amore più importanti avute, possiamo citare quella con la collega Levante, durata un paio d’anni e terminata circa 5 anni fa.

In seguito a Diodato è stata attribuita un’altra fidanzata. Sembrerebbe che Greta Zuccoli sia sua compagna non solo di lavoro, ma anche di vita: lui stesso ha lanciato la giovane cantante a Sanremo Giovani e spesso si esibiscono insieme. I diretti interessati, però, non hanno mai confermato o smentito. Sarà un fake?

Oggi, secondo i ben informati, Diodato sarebbe single, come confermato dalle sue parole a Repubblica.