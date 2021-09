Oggi parliamo di una vicenda molto particolare. I riflettori si accendono sulla nota casa cinematografica Disney. L’argomento trattato è la censura di uno storico personaggio, di questo colosso dell’intrattenimento giovanile. Ebbene sì un vecchio cartone animato che ha fatto sognare milioni di bambini. Oggi subisce un clamoroso restyling. Stiamo parlando Jessica Rabbit, icona di bellezza e sensualità.

La sexy protagonista del film “Chi ha incastrato Rogger Rabbit?”, nella pellicola, indossa un vestito attillatissimo, con un vertiginoso spacco e un seno molto generoso, che fatica a rimanere contenuto nel vestito e che manda il coniglio fuori di testa. La notizia che in queste ore sta facendo scalpore, rivela che ci sarà una censura, in quanto il personaggio è ritenuto moralmente irrispettoso nell’ambito della rappresentazione della sensualità e del corpo. A dare l’annuncio è stato il portale di Yahoo, che riporta a sua volta le parole di un quotidiano californiano.

Quindi facciamo un resoconto: modifiche nel vestiario in corso. Nel noto parco divertimenti Disneyland in California, l’attrazione del film Roger Rabbit subirà, a breve, dei clamorosi cambiamenti sulla protagonista Jessica. Alla fine degli anni ottanta, nasceva l’icona delle Pin-up. Oggi però si renderà protagonista di un nuovo racconto e non sarà più un’icona di sensualità, bensì un’elegante donna detective impegnata nell’ambito lavorativo.

Indosserà un trench con tanto di giacca e cravatta che trasuda la sua professionalità. Ancora non sono state rese ufficiali le foto di tale trasformazione. Nessuna modifica alla storia, ma solo per rispetto a ciò che sono oggi le normative sociali, che la società impone. La prorompente Jessica si trasformerà nella professionale Jessica.

Ovviamente c’è anche la delusione dei fans, che hanno per anni sognato e ammirato le sue movenze ammiccanti e provocatorie. Altrettante le donne che si sono ispirate al portamento e la scaltrezza del personaggio storico di Rabbit. Non ci resta che attendere i prossimi risvolti di casa Disney e ammirare a breve la nuova Jessica. Speriamo che il restyling non deluda i fans più accaniti.

