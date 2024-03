“Divorziano” William e Kate, la notizia è emersa poco fa: cosa sta succedendo

La famiglia reale è al centro del mirino della stampa mondiale in questi ultimi giorni. Tra la presunta malattia di Kate, la foto da lei ritoccata, la lotta del suocero contro un tumore, i pettegolezzi sulla cognata Megan: tutti gli occhi sono puntati sulla protagonista della più famosa casa reale del mondo.

Il Daily Mail e il New York Times stanno portando avanti nelle ultime ore una campagna per scoprire dettagli sulle condizioni di salute della principessa Kate e, soprattutto, di quello che queste potrebbero nascondere in realtà. Parlano di separazione e hanno focalizzato l’attenzione sul dettaglio della fede mancante nella foto ritoccata. Tutte le voci suoi presunti problemi di salute nasconderebbero in realtà una grave crisi coniugale che la famiglia reale ha tutto l’interesse di tenere nascosta. Naturalmente sono solo ipotesi ma i tabloid americani sono molto sicuri nelle loro affermazioni. Il principe William viene accusato di pensare più al lavoro che alla salute della sua bellissima moglie.

Quel che è certo è che la casa reale britannica sta attraversando un periodo burrascoso. La carne sul fuoco è tanta e coinvolge praticamente ogni componente della famiglia.

Avranno un bel da fare i canali ufficiali della stampa britannica per soffocare le voci insistenti che arrivano oltreoceano. Si sono spinti fino ad annunciare un ipotetico divorzio e fatto allusioni su una similitudine tra Kate e la defunta principessa Diana. L’espressione triste e melanconica del suo volto ricorda molto le ultime apparizioni della suocera mancata.

Tutto questo riserbo non fa altro che alimentare voci di corridoio che danneggino l’immagine della casa reale già fortemente provata dalla scomparsa dell’amatissima regina Elisabetta. Quale sia la verità si aggira silenziosa, nascosta tra le sale e i tesori reali. I fedeli sudditi dovranno ancora attendere molto tempo prima di avere notizie certe sui lori beniamini incoronati.

