Divorzio Isabella Ricci e Fabio Mantovani: spuntano retroscena sui motivi della rottura

Una coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato la separazione. Stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani che si sono conosciuti nel trono over del dating show di Canale 5 e hanno deciso poi di sposarsi.

Qualche settimana fa è arrivata la notizia della separazione tra i due. Isabella rilasciando un’intervista a Fanpage aveva spiegato la rottura senza scendere però nei particolari dei motivi che hanno spinto i due a lasciarsi. La donna si è limitata a dire di esser dimagrita diversi chili in questo periodo che ha definito comunque non facile.

Fonte: web

Oggi arrivano delle indiscrezioni sul motivo della separazione che però vanno prese con tutte le cautele del caso. A svelarle è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che si è scagliata contro Isabella attribuendogli la fine della relazione.

“Mi sa che aveva ragione Gemma! Questa i drammaturghi ogni volta. Perché non racconta che ha investito lì dove si trova (credo a Dubai) e nel momento giusto si è sbarazzata del marito mandandolo via senza motivo apparente?! No, non lo dirà mai perché essere vittima attira più consensi rispetto al ruolo del carnefice” – ha scritto.

A rompere il silenzio ci ha pensato poi Fabio che difendendo la riservatezza chiesta da Isabella ha lasciato intendere che tutta questa privacy non c’è poi stata da parte sua.

“Mi permetto di sottolineare il fatto che il matrimonio era il nostro. Per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo. Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rilevare che molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio e io non ho mai pubblicato o riferito niente. Ai posteri e alla coscienza di noi due l’ardua sentenza” – le sue parole.

Fabio ricorda di non aver mai detto nulla sul suo matrimonio ma ha denunciato il fatto che parecchi sapevano. Non si sa se a settembre i due decideranno di presenziare nello studio di Uomini e Donne per spiegare la loro versione ufficiale dei fatti.