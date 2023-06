Uomini e Donne, Fabio Mantovani contro Isabella Ricci: il post social non è passato inosservato

L'ex cavaliere condannato dal web per un post che non è passato inosservato: le sue parole

Non si ferma il gossip su Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Dopo aver annunciato di essersi separati, senza però svelare il reale motivo, la coppia è tornata ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Nel corso delle ultime ore, infatti, Fabio Mantovani è stato messo sotto accusa dal web per un post social che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Fabio Mantovani al centro di una vera e propria polemica. Come già anticipato, nelle ultime ore l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha condiviso sulla sua pagina Instagram alcune parole che lo hanno posto al centro di una bufera social. Molti hanno infatti visto nel gesto di Fabio una vera e propria frecciatina rivolta ad Isabella Ricci.

Nel dettaglio, Fabio Mantovani ha condiviso un’immagine che riporta queste parole:

Quando tiri giù la luna per la tua donna. Non c’era di un altro colore?

Inutile dire che molti hanno visto in questa vignetta una frecciatina ad Isabella Ricci ed hanno riempito l’ex cavaliere di Uomini e Donne di numerose critiche.

Tra i tanti commenti scritti contro Fabio Mantovani possiamo infatti leggere:

Ti ho sempre stimato così come ho sempre stimato Isabella. Trovo però bruttissimo questo tuo post, trovo orribili le parole che scrivi alla donna che dici di aver amato. Qualsiasi cosa sia successa non è corretto “sputtanarla” (passami il termine) in questa maniera sui social, lo trovo vergognoso!

Al momento il diretto interessato ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle polemiche che lo hanno visto coinvolto in queste ultime ore. Anche Isabella Ricci non ha commentato la frecciatina rivolta dal suo ex marito. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.