Divorzio Totti-Blasi, cosa ne pensa Al Bano

Da giorni non si parla d’altro: la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha monopolizzato il gossip nostrano. Indiscrezioni sull’accordo, comunicati, i motivi per cui hanno deciso di porre fine al matrimonio, sono davvero tanti gli argomenti trattati dagli organi di stampa.

E c’era da immaginarselo. Totti e Ilary erano la coppia per eccellenza. Il loro sembrava un matrimonio perfetto. Ma già da alcuni mesi le indiscrezioni sulla crisi della coppia si susseguivano.

Nonostante le smentite dei due diretti interessati che avevano parlato di fake news in realtà Totti e Ilary stavano organizzando la loro separazione rendendola il più indolore possibile soprattutto per i 3 figli.

Tantissime persone hanno voluto commentare la notizia, immaginiamo che anche Al Bano lo abbia fatto. Proprio il cantante di Cellino San Marco ha mostrato di aver un rapporto conflittuale con il divorzio.

In una recente intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin aveva detto di non aver alcuna intenzione di sposarsi per la seconda volta dopo la fine della storia con Romina Power.

Fonte: web

“Il mio matrimonio è stato bellissimo tuttavia dopo è giunto il divorzio. Non mi va più di vivere un’esperienza simile, non mi è piaciuta affatto. Quello che è importante è che ci sia un’unione mentale e per fortuna tra me e Loredana esiste” – ha detto. Parole che forse non sono piaciute a Loredana Lecciso anche se la coppia di comune accordo pare abbia deciso al momento di continuare così il rapporto.

Quanto alla relazione per il cantante l’amore è come le piante “necessitano di cure, attenzioni, pazienza. Se ciò non accade non danno i risultati che vorresti”.

Rileggendo il pensiero di Al Bano è facile immaginare che sia rimasto scottato dalla notizia del divorzio tra Totti ed Ilary dopo 17 anni di matrimonio. Una dimostrazione che proprio come la sua storia con Romina Power anche le grandi storie d’amore possono finire.