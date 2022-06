Loredana Lecciso sembra avere i riflettori puntati su di sé in ogni momento del giorno, infatti è stata da poco fotografata con accanto un uomo e non sembra assolutamente essere Al Bano Carrisi. D’altronde Loredana non è mai piaciuta molto al pubblico da quando ha iniziato la sua relazione con Al Bano.

Infatti negli anni per lei c’è sempre stato “quasi” un accanimento mediatico, per qualsiasi cosa decidesse di fare. L’obiettivo è sempre pronto ad immortalarla in una situazione sconveniente e, lì dove non c’è, veniva comunque attaccata.

Forse perché nessuno è mai riuscito a buttarsi alle spalle la precedente relazione del suo compagno. Al Bano e Romina sono stati insieme per quasi 30 anni. La loro storia d’amore è stata una delle più amate e conosciute di tutti i tempi.

In molti non sono riusciti a perdere la speranza che i due potessero tornare insieme. Le favole però rimangono favole, mentre invece la vita reale porta spesso e volentieri a situazione meno piacevoli e inaspettate. Dopo tutto il tempo passato insieme, come tutti sanno, Al Bano e Romina hanno deciso di chiudere la loro storia d’amore.

Al Bano e Loredana Lecciso oramai stanno insieme da più di 20 anni, dal loro amore sono nati anche due figli, Jasmine e Al Bano Jr detto Bido. Sicuramente è arrivato il momento di voltare pagina dopo tutti questi anni.

Ma Loredana non sembra proprio non piacere ai fans. La bella signora non può nemmeno scattare una foto insieme ad un amico, che subito è accusata di tradimento.

La Lecciso è sorpresa in compagnia di un altro uomo, ma niente di quello che i più maliziosi possono immaginare. Si tratta di un collaboratore di vecchia data della famiglia Carrisi, Leonardo Xavier. Dopo tutti questi anni e le affermazioni di Loredana e Al Bano sul loro amore, forse bisognerebbe finalmente accettare i loro sentimenti.