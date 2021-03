Dolore indescrivibile per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Dovrò interrompere la gravidanza”

Una notizia che non avremmo mai voluto ascoltare, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto dirlo ai fan: dovrà interrompere la gravidanza. Megghi Galo voleva annunciare la gravidanza con un video bellissimo, ma nessuno si aspettava quel finale.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un IG TV in cui si vedono tutte le sue amiche gioire e piangere, pochi secondi prima aveva annunciato la gravidanza, ma il finale è inaspettato.

La festa si interrompe e appare Megghi Galo che trattiene le lacrime e racconta cosa le sta succedendo: purtroppo non ci sarà nessun bambino, la corteggiatrice non ha potuto dare ai fan la notizia che sperava:

Mi sarebbe piaciuto tantissimo concludere questo video, dirlo alle persone che mi vogliono bene e condividerlo con voi. Questo purtroppo non potrà mai accadere, quella che era la più grande gioia di questo momento si è trasformato in dolore. Profondo dolore. Mi scuso per ogni messaggio a cui non ho risposto e a cui non ho dato importanza.

Poi prosegue spiegando cos’è successo, l’ultima visita non è andata come sperava e come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia devastante:

Qualche giorno fa la mia coloratissima vita è stata colpita da un treno fatto da dolore, angoscia e oscurità. E il mio bambino purtroppo non ce la fa, è troppo forte per poter morire, ma troppo debole per poter vivere. Dovrò interrompere la gravidanza, ero quasi al terzo mese e felice come non mai, ma purtroppo l’ultima visita non è andata bene.

La ragazza non si perde d’animo e ha voluto spiegare come proseguirà questo doloroso percorso, accendendo la speranza anche per moltissime donne:

Quello che è capitato al mio bambino è un caso abbastanza raro, praticamente colpisce un feto su 10.000. Sto facendo tante analisi, diversi prelievi per far partire una ricerca che, non aiuterà solo me a capire cos’è successo ma anche quelle donne che in futuro potrebbero riscontrare questa problematica. Non ero sicura di volerlo raccontare, però poi ho pensato che glielo devo e se è successo un motivo ci sarà. Sto cercando di vedere un miracolo in questa cosa e non un flagello.