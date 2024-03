Domenica In, Barbara D’Urso ospite di Mara Venier: il comunicato della Rai

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset è stato senza ombra di dubbio uno degli argomenti più chiacchierati dell’estate. Dopo il non- rinnovo del contratto da parte di Pier Silvio Berlusconi, molti si sono chiesti quando Carmelita sarebbe tornata in tv. Ed oggi è il grande giorno, visto che l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 sarà ospite di Mara Venier a Domenica In.

Qualche giorno fa Mara Venier e Francesca Fagnani hanno reso pubblica la notizia dell’ospitata di Barbara D’Urso a Domenica In ed anche la stessa Barbara ha confermato il tutto pubblicando un count-down sulla sua pagina Instagram. I fan di Carmelita non stanno più nella pelle e non vedono l’ora che arrivi oggi pomeriggio per scoprire cosa Barbara avrà da dire nel programma condotto dalla sua amica Mara.

Le domande sono tante ma una cosa è certa, non ci sarà un lavaggio dei ‘panni spochi’ da parte di Barbara. La notizia è stata resa pubblica da Davide Maggio che ha rivelato:

Per la cronaca, domani a Domenica In non ci sarà alcun lavaggio di panni sporchi.

A rendere noto di cosa parlerà Barbara D’Urso nell’ospitata di Domenica In è un comunicato Rai reso pubblico qualche ora fa.

Queste sono le parole dell’azienda in merito all’intervista che Carmelita rilascerà nella giornata di oggi a Domenica In:

Tra carriera e vita privata, Barbara d’Urso si racconta a Mara Venier in apertura nella puntata in onda domani 3 marzo alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Oltre a Barbara D’Urso, ospiti della puntata di Domenica In che andrà in onda ci saranno Luisa Ranieri, che sarà presente da Mara Venier per la serie Lolita Lobosco 3 e Alessandro Cattelan. Michele Guardì, autore e regista, sarà presente per rendere omaggio ai 70 anni della Rai.