Barbara D’Urso pronta a sfidare Maria De Filippi: il gossip bomba sta facendo il giro del web

Si vocifera, giorno dopo giorno, sempre di più, che Barbara D’Urso stia pianificando un ritorno in grande stile sulla principale rete televisiva italiana. Il rientro in Rai, per ora, è solo argomento di discussione a proposito dell’ospitata da Mara Venier. Ma c’è di più di qualche pettegolezzo.

Per ora, il suo ritorno è un fatto, d’altronde avverrà domani su Rai 1, e con intervista durante Domenica In. Barbara D’Urso fa il suo ritorno in TV dopo una lunga assenza, lo sappiamo. Il suo “allontanamento” dalle reti di Pier Silvio Berlusconi è stato accompagnato da malumori suscitati dall’annuncio di Mediaset, lo scorso luglio. Barbara D’Urso, infatti, da quel momento non avrebbe più condotto Pomeriggio Cinque.

Il programma pomeridiano, adesso, è ancora affidato a Myrta Merlino. L’addio della D’Urso, in effetti, è arrivato dopo anni di carriera, di diversi programmi e, soprattutto, di grandi successi di share e di affetto da parte del pubblico.

Questa separazione non è stata indolore e ha causato risentimenti non proprio insignificanti. Della conduttrice, abbiamo avuto solo qualche traccia sui social: un trasferimento a Londra, momenti sulla Costiera con gli amici, e l’impegno teatrale con “Taxi a due piazze”. Ora, l’attenzione è tutta rivolta a ciò che Barbara D’Urso dirà domani. Si prevede possa essere una lunga e articolata intervista quella condotta da Mara Venier.

Nel frattempo, iniziano a circolare voci su un suo possibile ritorno in Rai. Sembra che presso Viale Mazzini sia in corso un progetto che la vedrebbe condurre il sabato sera su Rai 1. Come anticipato da Davide Maggio, si tratterebbe di un ritorno che metterebbe l’ex conduttrice Mediaset direttamente in competizione con Maria De Filippi, da anni padrona del prime time di Canale 5 con “Tu sì que vales” e “C’è Posta per te”.

Il programma potrebbe andare in onda nel sabato sera autunnale, portando l’ex volto Mediaset a scontrarsi con l’altra grande conduttrice. Nonostante l’AD Rai, Roberto Sergio, abbia escluso il suo ritorno in Rai, sembra che un progetto per Barbara D’Urso ci sia a Viale Mazzini. Si tratterebbe di uno “spettacolo a sorpresa”, prodotto da Fremantle. Un Carramba! Che sorpresa dopo lo storico programma condotto dalla compianta Raffaella Carrà? Staremo a vedere.