Stefano De Martino rivela in che rapporti è con Belen Rodriguez: le sue parole

Stefano De Martino non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, il conduttore ha rivelato in che rapporti è con Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. La storia d’amore tra la showgirl argentina con Elio Lorenzoni è uno degli argomenti più trattati dalle pagine di gossip e molti si chiedono che in che rapporti sono rimasti Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

A far intendere se tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi scorra buon sangue ci ha pensato lo stesso Stefano De Martino durante un’ospitata al programma radiofonico Un Giorno da Pecora. Alla domanda del conduttore:

Chi va più d’accordo: lei e Belen oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda?

Stefano De Martino ha risposto con queste parole:

Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen e Calenda con me.

Belen Rodriguez e la ‘vendetta’ contro Stefano De Martino

Nelle scorse settimane il giornale ‘Dagospia’ ha rivelato un retroscena su Belen Rodriguez che sta facendo molto chiacchierare. Stando a quanto emerso dal magazine diretto da Roberto D’Agostino, la showgirl argentina avrebbe attuato un vero e proprio piano di vendetta nei confronti dell’ex marito Stefano De Martino.

Per molti, infatti, Belen avrebbe condiviso gli scatti che la ritraggono insieme ad Elio Lorenzoni sulla sua pagina Instagram solo per fare uno ‘sgarro’ all’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Queste sono state le parole del giornale a riguardo: