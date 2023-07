Domenica In, Mara Venier pronta a lasciare la conduzione del programma? L’indiscrezione

Domenica In è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana. La trasmissione campione di ascolti si prepara a tornare in onda su Rai 1 a partire dal prossimo settembre ma potrebbero esserci delle novità. Stando alle indiscrezioni, pare che Mara Venier non sarà più alla guida del programma. Scopriamo insieme chi potrebbe sostituirla.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, tenutasi lo scorso 7 luglio, Mara Venier ha rivelato ai giornalisti che questo per lei sarebbe stato l’ultimo anno a Domenica In. Stando alle sue dichiarazioni pare che la regina della televisione italiana abbia preso la decisione di lasciare la conduzione del programma. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Questo anno è l’ultimo. Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi ma questo sarà l’ultimo anno.

Domenica In, Mara Venier intenzionata ad abbandonare la conduzione: ecco chi potrebbe sostituirla

In seguito alle dichiarazioni rilasciate da Mara Venier riguardo la scelta di abbandonare la conduzione di Domenica In è subito partita la caccia al nome che potrebbe sostituirla. Qualcuno in queste ultime ore ha fatto il nome di Alessia Marcuzzi.

È importante sottolineare che al momento si tratta solamente di un rumor non ancora confermato né smentito e le dirette interessate hanno preferito rimanere in silenzio in merito a questa notizia che sta circolando sul loro conto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno delle novità riguardo a chi prenderà il posto di Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In.