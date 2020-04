Domenica In, Patrizia Pellegrino pronta a sostituire Mara Venier: “lo show perfetto per me” Domenica In potrebbe, dopo due anni di conduzione di Mara Venier, vedere una nuova presentatrice: Patrizia Pellegrino sembra perfetta per il ruolo

Mara Venier è una delle conduttrici più amate di Rai. Da due anni a questa parte, la conduzione di Domenica In le ha portato molte approvazioni da parte del pubblico a casa, che l’ha sempre apprezzata. Pare, però, che ci sia la possibilità che venga sostituita nella prossima edizione. Pare che Patrizia Pellegrino si stia già vedendo all’interno dello studio: “lo show perfetto per me”.

Mara Venier è sempre stata molto apprezzata per la conduzione del suo programma domenicale, sempre molto seguito dal pubblico italiano. Negli ultimi tempi, però, sembra che zia Mara Venier abbia avuto qualche attrito con la produzione. Infatti, negli ultimi peridi ha ricevuto diverse critiche, alle quali ha anche risposto in uno sfogo.

Tempo fa, girava la voce tra i giornali di un addio a Domenica In da parte di Mara Venier per prendere la conduzione de L’Isola dei Famosi, ancora orfana di presentatore dopo che Alessia Marcuzzi ha lasciato la trasmissione. In attesa di una decisione da parte della donna, già Patrizia Pellegrino si è offerta volontaria per sostituirla nella trasmissione da lei attualmente condotta.

In un’intervista, la donna ha così affermato: “Sarebbe il programma perfetto per me. Partendo dal presupposto che io nella vita non ho mai soffiato il posto a nessuno, aspettando senza sgomitare il mio turno, mi auguro che presto possa arrivare l’occasione giusta”.

Poi continua: “Mi vedrei bene alla guida di una nuova edizione di Domenica In. So già che tanti ospiti verrebbero a trovarmi in trasmissione proprio perché in tutti questi anni sono riusciti a costruire numerosi legami importanti”. Come lei stessa afferma, è una delle showgirl della televisione italiana effettivamente più amate.

L’abbiamo vista negli anni prendere parte a diverse trasmissioni televisive: L’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show, ma anche Ballando con le Stelle. A tal proposito, la presentatrice ha così affermato: “Milly Carlucci mi ha detto che non mi è possibile andare a Ballando perché ho studiato danza da bambina”. Il sogno nel cassetto, però, rimane Domenica In.