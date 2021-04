Domenica Live, la stoccata di Barbara D’Urso ad Akash: “Tu ti arrabbi, io…”

La conduttrice non le manda a dire al modello protagonista dell'Isola dei Famosi

Torna in tv Akash Kumar e lo ha fatto ieri pomeriggio a Domenica Live da Barbara D’Urso. Una chiacchierata con la conduttrice che inizia subito con toni molto accesi Innanzitutto si parla del sospetto che Akash si sia sottoposto ad un intervento chirurgico per schiarirsi le pupille.

Fonte: Instagram

“Mai stato in Marocco, Giacomo Urtis ha detto che mi sono operato là” – dice il modello. Qualche settimana fa, Urtis aveva paventato la possibilità che dietro quegli occhi blu potesse esserci l’opera del bisturi. Akash per mettere a tacere tutte le voci consegna alla D’Urso il suo passaporto dove non figura nessun timbro di visto verso il paese africano.

Poi viene mostrata una foto che sta circolando sul web dove si vede Akash con gli occhi castani. Il modello si difende dalle accuse dicendo che è sì lui in quella foto ma il colore degli occhi è stato modificato con un programma di fotoritocco.

“Sono io in quella foto. Hanno photoshoppato l’occhio, lo hanno scurito. Si vede che sono azzurri in fondo, vedi? Hanno photoshoppato” – dice Akash iniziando a scaldarsi anche con Alex Belli in collegamento.

Fonte: Mediaset

Ma l’ex concorrente dell’Isola scivola di brutto quando dice alla padrona di Casa: “Anche tu sei parecchio criticata…”. La d’Urso replica: “Tu ti arrabbi, io rido! Questa è la differenza”. Akash poi parla dei suoi problemi di attacchi di panico che per fortuna è riuscito a superare. “Ora sto meglio”– assicura. “Penso di essere un bravo ragazzo, poi però se mi parte la brocca…” – riferendosi al suo lato caratteriale frizzantino e permaloso.

Fonte: Googlr

Di sicuro Akash è uno dei personaggi più controversi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Uscito quasi subito dal gioco, non abbiamo potuto conoscerlo completamente. Ma da quando ha fatto ritorno in Italia sta facendo parlare molto di sé. Dice di odiare il gossip ma alla fine a farlo è lui stesso.