Ospite nel salotto di Barbara d’Urso a Domenica Live, la modella Samantha De Grenet ha ricordato la dolorosa battaglia contro il cancro al seno. Da poco, la donna è anche guarita dal Coronavirus, fortunatamente sta bene, ma proprio su Instagram aveva raccontato i sintomi.

Purtroppo, per molto tempo la donna ha perso gusto e olfatto. Ma ha anche avuto febbre, tosse e dolori addominali. Samantha De Grenet ha attaccato il virus anche ai suoi famigliari, tra cui il figlio, il marito, ma anche i genitori.

Dopo il racconto della recente malattia, la donna è passata poi ad un argomento ben più serio. Anche ieri sera da Carolyn Smith ha posto l’attenzione sull’importanza della prevenzione contro il tumore al seno. La modella ne ha sofferto nel 2018 e ha spiegato:

Nell’estate del 2018 avevo organizzato una vacanza in Sardegna con un’amica e mio figlio. Prima di partire, ero in barca con degli amici e ho sentito come un sassetto, un nocciolo. Così deciso di fare un controllo senza minimamente pensare che avrei potuto avere una risposta negativa.

L’esito della visita purtroppo però è stato dei peggiori. La donna ha sentito la paura per la prima volta, ma fortunatamente aveva la persona giusta al suo fianco: il marito.

Dopo la mammografia, avevo visto la dottoressa un po’ strana e alla fine, senza girarci intorno, mi ha detto che avevo un tumore e dovevo operarmi immediatamente. È stato un pugno in faccia. Per me era un mondo lontano. Sono risalita sul mio motorino e ho cominciato a piangere.

Ho provato delle emozioni talmente forti che sono rimasta devastata finché non sono riuscita a chiamare mio marito. Lui è stato fantastico. È rimasto positivo e lucido.

Il figlio Brando al tempo non sapeva nulla, ha avuto la notizia solo quando ormai il peggio era passato.

“A mio figlio non avevo detto nulla. L’ho accompagnato in Sardegna con un’amica e sono ripartita dicendogli che dovevo lavorare. Quando l’ho rivisto ed ero tutta fasciata, gli ho raccontato che avevo avuto una brutta cosa ma che era tutto a posto, che l’avevo risolta. Dirlo a mia madre e mio padre non è stato semplice. Credo di avergli tolto qualche anno di vita“.