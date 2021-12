Tanta gioia per Domenico Criscito ma anche ansia e preoccupazione: sua moglie ha partorito mentre è ancora positiva al Coronavirus

A otto anni di distanza dalla nascita del suo secondo figlio, il difensore e capitano del Genoa, Domenico Criscito è finalmente diventato papà per la terza volta. Giorni tutt’altro che semplici, però, visto che Pamela, sua moglie, ha dovuto affrontare il parto da sola e mentre è positiva al Coronavirus. Decine e decine i messaggi di congratulazioni e auguri ricevuto dal calciatore e dalla sua consorte.

Il periodo che tutti stanno affrontando è tutt’altro che semplice. Il Coronavirus pare non mollare la sua presa e in tanti si trovano costretti a combattere questa battaglia.

Tuttavia capitano degli episodi che fanno sperare ancora ed essere felici della vita. Per conferma chiedere a Domenico Criscito, calciatore ex Juventus e attualmente capitano del Genoa.

In questi giorni il difensore è diventato infatti papà per la sua terza volta. Sua moglie Pamela Chiccoli ha da poco dato alla luce la loro terzo genita, a otto anni di distanza dal secondo.

Una gioia ancora in parte trattenuta, però, visto che la neo mamma tris ha dovuto affrontare il parto da sola e, come se non bastasse, mentre è ancora positiva al Coronavirus.

L’annuncio di Domenico Criscito

Credit: criscito – Instagram

Nonostante la preoccupazione e il dispiacere per non poter stare vicino a sua moglie e alla piccola Alice, Domenico Criscito ha usato i suoi social per esprimere tutta la sua gioia e la sua trepidante attesa di abbracciare presto le due donne della sua vita.

Ecco il messaggio che il calciatore ha scritto su Instagram:

Ancora una volta hai dimostrato quanto sei forte amore mio.. affrontare un parto da positiva e da sola non è facile ma tu sei stata una forza della natura.. finalmente Alice è con noi. Giustamente essendo una femminuccia te l’ha fatta sudare un po’.. dispiace tantissimo non essere lì accanto a te e non vedo l’ora di avervi qui.. benvenuta piccola principessa.. papà ti aspetta a braccia aperte!

Credit: pamelachiccoli – Instagram

Anche la neo mamma ha voluto scrivere qualcosa sul suo profilo: