Una mamma positiva al coronavirus ha lasciato l’ospedale senza aspettare dopo il parto l’ambulanza pronta per portarla in tutta sicurezza via dalla struttura sanitaria dove aveva appena dato alla luce il suo bambino. La donna, con l’aiuto del marito, è riuscita a scappare dalla stanza in cui era ricoverata e andarsene del tutto indisturbato.

La donna si trovava ricoverata nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Cervello di Palermo. Aveva appena partorito e le avevano riservato un letto nella zona dedicata alle pazienti infette, dove si trovava ricoverata da qualche giorno e dove aveva subito il taglio cesareo.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai medici, aveva in mano le dimissioni firmate dal team sanitario, ma non avrebbe aspettato l’ambulanza di biocontenimento allestita e approntata per poterlo portare a casa in tutta sicurezza, preferendo andarsene in compagnia del marito, nell’auto privato.

I medici avevano firmato le dimissioni, ma la donna non poteva uscire da sola. Come tutti i malati di Covid, risultati positivi, doveva attendere l’ambulanza attrezzata per il trasporto in tutta sicurezza. Ma il marito, tra l’altro senza indossare la mascherina, avrebbe raggiunto l amoglie da un ingresso secondario, portandola via dalla stanza.

Agli infermieri avrebbe detto che anche lui era positivo alla Covid-19, quindi poteva benissimo stare in quel reparto. E portare via la moglie, per tornare a casa dagli altri figli. Il neonato prima della fuga è stato affidato alla nonna negativa alla Covid-19.

Mamma positiva al coronavirus fugge dall’ospedale, la Polizia indaga

I medici hanno subito segnalato l’accaduto alla Polizia, che ha avviato le prime indagini per poter ricostruire i fatti e valutare eventuali responsabilità della coppia che non ha seguito le regole per il contenimento della Covid-19.

Per fortuna il neonato sta bene ed è ora con la sua nonna.