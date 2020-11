Una vacanza in Sardegna che ha smosso mari e monti: ora emerge la verità su Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

Nella casa del Grande Fratello VIP emergono sempre grandi gossip. Questa volta proprio Alfonso Signorini ha lanciato la bomba su una presunta vacanza in Sardegna fatta da Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

Di quell’occasione, il conduttore, ha ricordato i dissapori tra le due donne. La Gregoraci ha prontamente risposto ad Alfonso che erano dovuti al fatto che la Salemi era un po’ troppo carina con Flavio Briatore.

A smentire la versione della conduttrice, è stata però l’influencer che ha sottolineato di non aver mai chiesto favori all’imprenditore né ai suoi amici. In una confessione intima con Dayane Mello ha però ricordato che quel periodo non aveva molte disponibilità economiche e quindi era lì su invito.

Oggi, a svelare la presunta verità su quell’episodio è Domenico Zambillo. L’uomo dice di essere un caro amico di entrambe le gieffine e quindi il suo giudizio dovrebbe essere imparziale. Con un video su Instagram spiega:

Buongiorno a tutti. Volevo fare una precisazione circa il Grande Fratello Vip dove ieri sera sono stato appunto nominato più volte da Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Volevo confermare quello che ha detto Giulia.

Presente in quell’occasione c’era anche lui che può affermare quindi, senza dubbio, che l’ultima arrivata nella casa del Grande Fratello VIP si è sempre comportata bene.

Io due anni fa ero in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e spesse volte formavamo un gruppo, andavamo al Billionaire a cena dove io avevo questo tavolo e invitavo molti amici, Andrea, Cristiano, Sveva e anche Giulia.