Sembrava proseguire serenamente la convivenza tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, ma poi Alfonso Signorini ci ha messo il suo. Nella casa del Grande Fratello Vip sono scoppiati subito i primi litigi con la nuova concorrente.

Tutta colpa di una famosa vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda. Stando a quanto riporta Alfonso Sigorini, in quell’occasione Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto qualche piccolo battibecco. Questa dichiarazione ha subito acceso gli animi nella casa.

Le due si sono immediatamente confrontate dopo la puntata di ieri sera, ma le due versioni non combaciano. Elisabetta Gregoraci sostiene infatti che Giulia Salemi era stata un po’ troppo gentile con Flavio Briatore, cosa che la seconda gieffina smentisce.

Dopo lo scontro diretto, l’influencer è andata a sfogarsi con la nuova amica Dayane Mello, rivolgendo a EliGreg parole poco carine:

L’ho vista delle volte al Crazy Fish e lei veniva e mi guardava dall’alto in basso. Sono sempre stata una ragazza autonoma e indipendente. Flavio mi ha detto se volevo andare da loro a cena nei locali. Anche perché sai quanti miei amici hanno speso barcate di soldi?! Lei mi sta facendo passare per accattona. Questo non mi sta bene. Perché io ti dico che sei snob? Ho detto la verità. Quello sei ciccia.

E ancora, qualche frecciatina sul matrimonio con Flavio Briatore, un cliché ormai ripetuto tante volte.

Adesso ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa ma fino a ieri era una snob. Mi ero promessa di azzerare tutto qui dentro, ma se fa così anche io parlo. Non deve farmi passare per gatta morta, per non dire tr**a o accattona. Io a differenza sua non ho mai avuto mariti… io ad esempio 3 anni fa la vacanza in Sardegna non potevo permettermela. Che male c’è se dei miei amici mi invitano? Sono la prima che accetta? Ho sdoganato un concetto astruso? Sono una persona per bene e non accetto che nessuno lo metta in dubbio.