Donatella Rettore positiva al covid, preoccupano le condizioni della cantante

In queste ultime ore Donatella Rettore è tornata a far parlare di sé. Tramite le sue pagine social, infatti, la cantante ha annunciato di essere costretta ad interrompere i suoi concerti per la positività al coronavirus. Una situazione che va ad aggravare un quadro clinico importante. Ricordiamo infatti che da moltissimi anni Donatella Rettore è affetta da talassemia.

Sulle sue pagine social Donatella Rettore ha condiviso uno scatto che la ritrae sul palco. Ad accompagnare l’immagine in questione una breve ma significati va didascalia. Queste sono state le parole della cantante:

Non poteva mancare, e proprio adesso. Sono positiva con sintomi, sto male e non ho altro da aggiungere, spero di farcela.

Infine, concludendo, la cantante rivolge un saluto speciale a tutti i suoi fan:

Vi abbraccio.

Purtroppo la positività al covid costringe Donatella Rettore ad interrompere i live in seguito al grande successo ottenuto con il brano ‘Chimica’.

Inutile dire che sono stati molti coloro che hanno inviato messaggi di pronta guarigione alla cantante in seguito all’annuncio condiviso. In questa occasione, infatti, i fan della Rettore ha dimostrato il grande amore e affetto che provano nei suoi confronti.

Che cos’è la talassemia, la malattia che affligge Donatella Rettore da quando aveva 29 anni

La positività al coronavirus riscontrata da Donatella Rettore va a complicare un quadro clinico della cantante abbastanza importante. Dovete infatti sapere che la Rettore è affetta da talassemia da quando aveva 29 anni. La talassemia è una malattia del sangue capace di causare nel soggetto interessato anemia cronica.

In alcune interviste la Rettore ha confessato di aver rischiato la vita a causa di alcune emorragie gastro-intestinali e renali. Due anni fa, inoltre, la cantante ha combattuto la sua battaglia contro un cancro al seno. Ci uniamo anche noi ai messaggi dei fan e inviamo alla cantante auguri di pronta guarigione.