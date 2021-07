Dopo tanta sofferenza, anche per Gracia De Torres è arrivata la gioia più grande. Tutti la ricordano per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2006. Si classificò quinta. E per essere poi diventata una conduttrice.

Credit: Gracia De Torres – Instagram

Il 2 agosto 2018 si è sposata, in Andalusia, con il fidanzato Daniele Sandri e da quel momento ha avuto molti problemi a concepire. Dei problemi fisici che le hanno impedito di avere un figlio da suo marito. Ma poche ore fa è arrivata la gioiosa notizia: Gracia De Torres è in dolce attesa!

Ha scelto di informare tutti coloro che la seguono da tanto, con un lungo post su Instagram. Ecco le sue parole:

Non so da dove iniziare, nemmeno vorrei raccontarvi una palla impressionante su come sono stata o mi sono sentita ad ogni domanda su: i bambini quando? Non li vuoi? È per il lavoro? Ma sei già sposata. Vorrei semplicemente dire che sono stati 3 lunghi anni molto difficili per noi, molti dubbi e a volte qualche pianto, ma sopratutto una grande unione e coraggio.

E oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano. Per cui amici miei alla domanda di ieri, volevo dirvi a tutti che siamo incinti. Che ogni giorno vorrei piangere e sorridere allo stesso tempo, vorrei ringraziare chi abbia realizzato un miracolo del genere. E dirvi che sono la persona più felice al mondo.

Il giorno dopo aver reso pubblica la notizia, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha pubblicato un’altra foto di come era prima della gravidanza e di come è adesso con il pancione. Ha voluto sottolineare come il suo corpo stia cambiando e come lei lo apprezzi giorno dopo giorno. Nel post ha promesso che nei prossimi giorni racconterà ciò che è stata costretta ad attraversare negli ultimi tre anni.

La cosa che più conta adesso, è che il miracolo sia arrivato. Non bisogna mai smettere di sperare!