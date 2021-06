Fariba Tehrani, dopo l’Isola dei Famosi: problemi di salute e scombussolamenti vari

Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi: oggi, la mamma di Giulia Salemi svela però dei retroscena inaspettati sul reality. Un’edizione senz’altro sfortunata che ha visto molti naufraghi lamentarsi di diverse situazioni.

Fariba Tehrani, che secondo il racconto della figlia ha partecipato all’Isola dei Famosi anche per una questione economica, ora sta accusando dei problemi seri di salute. In un’intervista ha dichiarato:

La verità è che non sto bene, l’Isola mi ha rubato la salute… Ad oggi ho ancora dei dolori. Mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho dolori al seno perché ho fatto un gioco honduregno all’Isola, e con Matteo Diamante insieme agli arrivisti ho ricevute botte di qua e di là.

La mamma di Giulia Salemi convivrebbe ora, con dolori e fitte che non la lasciano riposare in pace. I mesi di sofferenza e fame passati sull’Isola si fanno sentire.

Qualche nota negativa anche sui suoi ex compagni, e in particolare anche qualche nota dolente sugli autori del programma. Per prima cosa ha parlato di Matteo e Valentina:

Una volta mi disse che mi voleva bene. Il giorno dopo mi ha nominato. Anche con Matteo ha fatto così, anche con Valentina: era una sua strategia intelligente.

Ma poi l’ultimo commento è sulla messa in onda del programma. Sembra che per un po’ la donna si prenderà una pausa dalla televisione.

“Per i tempi televisivi mandano in onda solo alcuni filmati. Se loro decidono che sei un rompiscatole loro manderanno in onda solo pezzi in cui sei un rompiscatole. Se hanno deciso che sei simpatico fanno vedere pezzi in cui risulti simpatico”.