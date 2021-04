Dopo anni di attesa, finalmente il momento è arrivato e Paola Turani non trattiene le lacrime: il video mentre fa il test

Dopo la bellissima notizia dalla gravidanza, Paola Turani ha voluto condividere con i fan, il video che ha girato in bagno da sola, nel momento in cui ha fatto il test di gravidanza.

Ha raccontato che era il 26 gennaio ed aveva un ritardo di circa sei giorni. Lei solitamente ha il ciclo molto puntuale, per questo ha deciso di andare in farmacia e di comprare il test digitale della Clearblue.

Ero a casa da sola. L’attesa guardando lo schermo del test di gravidanza, quei minuti che sembravano infiniti e poi il risultato “INCINTA 3+” 💜 Non potevo credere ai miei occhi, sono rimasta pietrificata per qualche secondo e avrò ripetuto “non ci credo” almeno cento volte!

Poi ho iniziato a tremare e a piangere. Ininterrottamente. Che felicità!! Così felice che avrei voluto urlarlo al Mondo in quel preciso istante!! Così felice che voglio rendere partecipi anche voi di questo bellissimo momento e beh, poi quando senti battere il suo cuoricino per la prima volta si ferma il tempo… grazie vita, GRAZIE PER AVERMI FATTO PROVARE QUESTA GRANDE EMOZIONE💜