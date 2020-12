La cantante italiana Donatella Milani, ospite al programma Domenica Live lo scorso ottobre, ha raccontato della depressione che l’ha colpita, dopo la morte di suo padre. Ha voluto aprirsi con il pubblico italiano e raccontare davanti a tutti, della terapia che sta seguendo e di come la sua vita sia cambiata.

Lei e sua mamma sono state abbandonate dal padre biologico e non molto tempo fa, Donatella ha perso l’uomo che considerava come un padre vero, a causa di un incidente automobilistico. Anche sua madre, che da sempre considerava l’unico pilastro importante della sua vita, è scomparsa due anni fa.

L’assenza di una figura maschile nella vita, ha condizionato il suo modo di vedere gli uomini. La cantante ha sempre cercato una figura paterna nel genere maschile, cosa che l’ha portata ad avere delle esperienze con altre donne. Esperienze che sua madre non ha mai approvato.

Sono in analisi perché soffro di una forte depressione. Da quando mia madre è morta sono andata sempre più giù. Lei per me era un pilastro. Ha avuto un rapporto con una persona, che poi ha abbandonato lei e me. Non ha voluto più sapere niente di noi.