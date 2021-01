Dopo diversi aborti spontanei, arriva finalmente la gioia per la star mondiale e sua moglie: “A volte la vita ti benedice con piccole sorprese”

Un 2021 che è iniziato nel migliore dei modi che si potessero immaginare, per Nick Carter e per sua moglie, Lauren Kitt. Il famoso cantante statunitense e l’attrice ed esperta di fitness, infatti, hanno da poo scoperto che diventeranno genitori per la loro terza volta. Una gioia immensa che i due non mancano di mostrare sui loro profili social.

Dalla fine degli anni novanta, insieme alla sua band, i Backstreet Boys, Nick ha fatto impazzire milioni di fan e rubato il cuore ad altrettante teenagers di tutto il pianeta. Ora quell’aizzante giovane è cresciuto ed è un perfetto padre di famiglia, come dimostrano le foto sul suo profilo Instagram.

Nei giorni scorsi è arrivata una notizia che ha riempito il cuore di molti. La moglie del cantante della famosa boy band, è incinta per la terza volta. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sulla pagina di Carter, che mostra il monitor di uno studio ginecologico in cui è proiettata l’immagine di quello che sarà il terzo figlio della star. Il cantante ha scritto:

A volte la vita ti benedice con piccole sorprese!!!

Credit: nickcarter – Instagram

Le reazioni dei numerosissimi fan non si sono fatte attendere. Tutti felici per la lieta notizia. Tra i tanti commenti di auguri spuntano anche quelli di alcuni personaggi noti, come ad esempio Avril Lavigne.

La storia tra Nick Carter e Lauren Kitt

Dopo una breve relazione con l’erditiera più celebre del mondo (Paris Hilton), Nick Carter ha conosciuto e si è innamorato di Lauren intorno al 2011. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2013 e sposati l’anno successivo. Dal loro amore infinito, sono poi nati due figli: Odin, nato il 19 aprile del 2016, e la piccola Saoirse, nata il 2 ottobre del 2019.

Il terzo figlio dopo diversi aborti spontanei

Quali siano il genere ed il nome del bebè che presto arriverà a dare gioia alle vite di Nick e Lauren è ancora un mistero. Siamo sicuri che però questo non conti molto, visto tutto quello che i due hanno passato negli ultimi anni. Una serie di aborti spontanei avevano messo a dura prova il morale della bella coppia. Un morale risollevato grazie all’attesissima notizia di questa terza gravidanza.