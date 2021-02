Dopo due mesi dal brutto incidente e dal grande spavento, Nek mostra le cicatrici

Dopo due mesi dal brutto incidente alla mano e il grande spavento, il cantante Nek ha voluto mostrare ai suoi numerosi fan, le cicatrici riportate. Ha pubblicato uno scatto su Instagram, che ritrae il palmo della sua mano e lo ha accompagnato con una lunga riflessione su come quell’esperienza abbia segnato la sua vita e lo abbia portato a vedere le cose con un’altra prospettiva.

Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. Risvegliarsi lentamente come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo. Ogni giorno queste cicatrici mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita.

Pianifichiamo, progettiamo sicuri del nostro cammino e poi qualcosa di inaspettato come un pungo nello stomaco, come un lampo improvviso, trasforma tutto. Programmerò e pianificherò ancora, ma d’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come se fosse il primo.

Il racconto di Nek nello studio di Verissimo

Diversi giorni fa, Nek aveva raccontato l’intero incidente durante il programma tv Verissimo. Il cantante si è tagliato mentre usava una sega circolare e ha rischiato di morire dissanguato.

In quel momento così spaventoso e doloroso, è riuscito a mantenere la calma. Nonostante il sangue continuasse a scorrere, Nek è riuscito a salire in macchina e a guidare fino all’ospedale.

Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà. Ma, dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano.

Dopo l’operazione, Nek ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione e oggi, dopo due lunghi mesi, riesce finalmente a sentire la sua mano.

Ciò che vuole adesso, è che il mondo capisca l’importanza dell’apprezzare la vita, perché c’è sempre la possibilità che accada qualcosa di inaspettato, che può cambiare ogni cosa.

Il cantante ha potuto contare sull’affetto e la vicinanza della sua famiglia. Un supporto fondamentale, senza il quale non avrebbe affrontato la cosa allo stesso modo. Davanti alle telecamere di Verissimo, ha ringraziato sua moglie e i suoi figli e confessato come, dal giorno dell’incidente, ha imparato ad apprezzare ogni giorno come se fosse il primo della sua vita.