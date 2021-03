Dopo il lutto, Christian De Sica racconta della morte di sua sorella

Prove di ritorno alla normalità per Christian De Sica. Ospite nella puntata andata in onda domenica scorsa di Che Tempo Che Fa, l’attore romano ha affrontato una lunga chiacchierata con Fazio. Oltre alla presentazione del suo show, che andrà in onda questo sabato, è tornato a parlare della dolorosa scomparsa della sua amata sorella Emi.

Credit: Rai3

Lo scorso 23 marzo, Christian De Sica ha dovuto salutare per sempre la sua adorata sorella. Emilia De Sica, conosciuta da tutti come semplicemente Emi, si è spenta all’età di 83 anni, lasciando un tremendo vuoto nella vita di chi la amava.

Una vita abbastanza lontana dai riflettori quella di Emilia, che aveva incentrato la sua esistenza nel semplice ma non scontato impegno di mantenere vivo il ricordo dell’indimenticato padre Vittorio. Sue infatti le idee dei premi intitolati alla leggenda del cinema italiano e la restaurazione di tantissime pellicole in cui Vittorio aveva recitato o aveva diretto.

Emi era la prima dei tre figli di Vittorio. Era nata nel 1938 dal primo matrimonio dell’attore e regista con Giuditta Rossi. Manuel e Christian, sarebbero nati successivamente dal secondo matrimonio di Vittorio De Sica, quello con Marìa Mercader.

Credit: Christian De Sica – Facebook

Parlando della morte di Emilia con Fabio Fazio, Christian De Sica ha ricordato la sua gentilezza e la sua simpatia, e si è detto quantomeno sollevato dal fatto che la sua amata sorella non ha sofferto affatto.

È il secondo grave lutto per De Sica in pochi anni. Infatti, nel 2014 a lasciare i propri cari era stato l’altro fratello, Manuel De Sica.

Il ritorno di Christian De Sica in Tv

Credit: Rai3

Come anticipato, i giorni che verranno segneranno per il famosissimo attore e regista una prova di ritorno alla normalità.

A tenere banco, più di tutto, c’è il suo imminente ritorno in Tv. Sabato 3 marzo, prima di Pasqua, Christian andrà in onda sulle reti Rai con uno show tutto suo in prima serata, dal titolo “Una serata tra amici“.

Nel suo show De sica ripercorrerà, attraverso l’interpretazione di canzoni famosissime, tutta la sua gloriosa carriera.

Ospite in studio, ci sarà anche Carlo Verdone, amico, collega e cognato di Christian che ha sposato sua sorella Silvia.