Dopo la crisi, l’amore! Gli ex volti di Uomini e Donne aspettano il loro terzo bambino

Già genitori dei piccoli Niccolò e Leonardo, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono di nuovo in dolce attesa

Una famiglia felice, quella creata da Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. Nata tra le sedie di Uomini e Donne, ha superato vari momenti di crisi, fino a diventare una delle coppie più longeve uscite dal day time più famoso d’Italia. Già genitori dei piccoli Niccolò e Leonardo, i due sono ora in attesa del loro terzo figlio.

Credit: alessia_cammy_ – Instagram

Sebbene Alessia si trovi soltanto all’ottava settimana, alcune voci sulla sua terza gravidanza avevano già iniziato a circolare tra i vari giornali di gossip. Motivo per il quale, alla fine, lei e Aldo hanno deciso di uscire allo scoperto.

L’annuncio è arrivato ieri proprio sul profilo Instagram della Cammarota. Hanno deciso di dare la lieta notizia a tutti i propri fan attraverso un video tanto dolce quanto simpatico. L’intera famiglia è seduta sul divano, e si sentono i due bambini che pronunciano la frase: “La mia mamma ha già un bambino nella pancia, però è un segreto…“.

A corredo del video, Alessia ha poi scritto:

Volevamo dirvelo in un modo carino… Ma è finita così! Un piccolo assaggio di quello che ci riserverà il futuro… Buon San Valentino a tutti. Da noi 4 + 1/2.

LA turbolenta relazione tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota

Credit: aldopalmeri90 – Instagram

Come anticipato, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lei faceva parte del programma già dal 2011, quando si è seduta su una delle sedie riservate alle corteggiatrici di Francesco Monte. In quel caso, la conoscenza non era andata a buon fine e i avevano deciso di prendere strade diverse.

Due anni più tardi, nel 2013, Alessia e Aldo si incontrano per la prima volta e si innamorano praticamente subito. A fine stagione, Aldo sceglie Alessia e i due iniziano subito la loro convivenza. A dicembre del 2014 decidono di sposarsi, e qualche mese più tardi danno alla luce il loro primo bambino, Niccolò.

Dopo la nascita di Niccolò, i due hanno avuto un periodo di dura crisi e di separazione, dovuta ad un tradimento da parte di Aldo. Nel febbraio del 2017, però, Alessia ha scelto la via del perdono e i due sono tornati insieme.

Da allora, complice anche la nascita del piccolo Leonardo, i due non si sono più lasciati e anzi, sono più innamorati che mai. A testimoniarlo, presto, sarà l’arrivo del loro terzo bebè.