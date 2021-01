Francesco Monte sbotta contro Tommaso Zorzi: “A tutto c’è un limite”

Com’era prevedibile, anche in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Francesco Monte è stato tirato in ballo e ovviamente, non è rimasto in silenzio. L’ex tronista ha commentato la lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi in cui si è parlato proprio di lui.

Il tutto è partito dopo la diretta di lunedì 26 gennaio. Durante la puntata Giulia Salemi ha scelto di non mandare in finale Tommaso Zorzi per prediligere il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Ovviamente, l’influencer 25 enne non l’ha presa benissimo e, anche vista la loro amicizia, ha deciso di dirlo alla Salemi. Durante la discussione è stato tirato in ballo l’ex tronista.

Tommaso ha chiaramente detto che quando i due erano fidanzati lui si è tirato indietro. Il motivo è da ricercarsi in degli atteggiamenti di Francesco Monte. Stando alle parole di Tommaso, il modello pugliese non gradirebbe stare con persone omosessuali. Il rampollo milanese sostiene che gli diano fastidio i baci delle persone dello stesso sesso.

Giulia Salemi ha confermato che l’antipatia era reciproca e che per questo in quel periodo si è allontanata e non ha incluso l’amico nelle sue vicende amorose. A questa discussione, Francesco Monte hai risposto con una storia su Instagram:

“Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprattutto… chi si fa i cavoli suoi campa 100 anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto. A tutto c’è un limite. See you soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti”.

Già tempo fa aveva minacciato querele e diffide. Che sia questa la volta in cui il modello faccia un giretto dall’avvocato? Staremo di certo a vedere. Questa storia non sembra destinata a finire qui.