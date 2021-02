Dopo l’annuncio della gravidanza e l’ecografia, l’influencer ha svelato anche il nome del bebè

Aveva annunciato di essere in dolce attesa il giorno di San Valentino. Sonia Pattarino, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influncer, ha deciso di svelare anche il nome della futura nascitura. Con un romantico post su Instagram, nel quale abbraccia il suo compagno Giovanni La Camera, ha scritto:

Ginevra, sarà il nome della nostra piccolina. Quinto mese… #17weekspregnant. La panzetta inizia a vedersi 💖🎀.

Si è lasciata dietro, ormai da molto tempo, il mondo televisivo. Sonia Pattarino oggi è felice e continua a mostrare ai suoi numerosi fan, la sua nuova e meravigliosa vita. Tra non molto vivrà una delle esperienze più belle per ogni donna: la maternità.

Il pubblico la ricorda durante il programma televisivo condotto da Maria De Filippi, dove partecipò come corteggiatrice e ricorda la sua storia d’amore con il tronista ed ex concorrente di Temptation Island Vip, Ivan Gonzalez. Un rapporto che durò soltanto 7 mesi, nonostante l’influencer cercò di adattarsi allo stile di vita di Ivan, viaggiando avanti e indietro tra Italia e Spagna. E che, secondo i rumors, si concluse in modo burrascoso.

Sonia Pattarino e Giovanni La Camera

Anche il volto del futuro papà non è affatto sconosciuto. Giovanni La Camera è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, originario della Sicilia.

Dopo la rivelazione della loro storia d’amore, è arrivata la felice notizia dell’arrivo di una cicogna. Sonia Pattarino ha pubblicato, sul suo account Instagram, una foto in braccio al suo compagno, mentre indossano due berretti con la scritta DAD e MOM e mentre regge l’immagine dell’ecografia: