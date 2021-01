Qui aveva soltanto 20 anni, oggi è ancora una delle donne più belle del mondo televisivo. Avete capito di chi si tratta?

Qui, poco più che ventenne, si fa quasi fatica a riconoscerla, ma è uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo, ancora oggi. Attrice, cantante, conduttrice e pure scrittrice, è versatile come poche. Avete capito di chi stiamo parlando? Dai, evitiamo di farvi rimanere sulle spine: è Loretta Goggi!

Loretta Goggi: una valigia piena di sogni

Lo scorso settembre la donna ha festeggiato i suoi 70 anni e lo ha fatto postando una serie di foto che ripercorrono la sua vita e il suo straordinario percorso artistico. Tra quelli pubblicati c’è anche l’immagine di copertina: superati di poco i 20 anni, aveva la stessa luce negli occhi di oggi. Possedeva una valigia piena di sogni, molti dei quali li ha saputi realizzare durante la sua luminosa carriera.

La regina di Tale e Quale Show

Nelle ultime stagioni televisive ha ricoperto stabilmente la carica di giudice in Tale e Quale Show. Affiancata da quei due simpaticoni di Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, lei è la regina. Da eccezionale imitatrice, sa sempre fornire i giusti consigli ai concorrenti in gara. Nel corso del periodo di positività di Conti, Goggi ha peraltro assunto, in maniera esemplare, le redini dello show.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha concesso uno splendido contributo ai suoi numerosi followers. Che hanno contraccambiato sotto forma di “mi piace”, commenti e complimenti.

Non ha mai amato le autocelebrazioni

In un’intervista rilasciata a FQ Magazine, inserto de Il Fatto Quotidiano, in occasione del suo 70esimo compleanno, Loretta Goggi ha spiegato di non essersi mai sentita un’icona di bellezza e di non aver mai amato le autocelebrazioni.

Loretta Goggi: proiettata sul futuro

Settanta – ha continuato – è una cifra che fa un certo effetto, più dei 50, che ha compiuto nel 2000, quando si diceva sarebbe finito il mondo. Eppure, è proiettata sul futuro, per quanto prossimo. Le interessa vedersi e farsi vedere per quella che è oggi: un’artista evolve, muta. Non è rimasta la stessa di Maledetta primavera, non può cantarla come negli Anni Ottanta.