Dopo l’annuncio della gravidanza, la modella e attrice ha svelato anche il nome del bebè

Dopo l’annuncio della gravidanza, la nota modella e attrice Laura Barriales ha annunciato anche il sesso del suo bebè in arrivo. A far compagnia alla piccola Melania, nata nel 2018, arriverà un bellissimo maschietto. La 38enne spagnola ha svelato inoltre quale sarà il suo nome!

Ha pubblicato un dolcissimo scatto su Instagram con il pancione ben in vista e mentre stringe a se la primogenita:

Aspettandoti… Romeo!

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato nel mese di gennaio, sempre attraverso i suoi canali social. Ecco il post:

Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita, la nascita di Melania. Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare la vita deve continuare… E sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza… E questa volta arriva un maschietto.

Chi è Laura Barriales

Credit: Laura Barriales – Facebook

Laura Barriales è una nota modella, attrice e presentatrice televisiva. È sposata dal 2017 con l’imprenditore Fabio Cattaneo e vive con lui e la loro bambina a Lugano, in Svizzera.

Nata in Spagna nel 1982, inizia la sua carriera come modella di biancheria intima. Debutta nel mondo dello spettacolo, come valletta di Carlo Conti, nel 2006. Negli anni successivi, Laura Barriales si fa conoscere anche come presentatrice di varie trasmissioni: CD Live estate su Rai 2, Oltremoda su Rai 1, Sky Show e Shake It.

Credit: Laura Barriales – Facebook

Nel 2007, la presentatrice arriva a far parte della prima edizione dello show di Ale e Franz, Buona la prima. Successivamente, veste anche i panni di valletta nella trasmissione televisiva Controcampo.

Per quanto riguarda la carriera da attrice, la Barriales ha interpretato un ruolo nel film Maschi contro femmine e, in seguito, nelle serie tv Capri 3, Squadra Mobile e Baciata dal sole.

Recentemente, durante un’intervista con la Gazzetta dello Sport, la futura mamma ha rivelato qual è il suo segreto per rimanere così in forma: lo sport. Durante la prima gravidanza, praticava acquagym. Purtroppo adesso ha dovuto rinunciare a seguire i corsi, per via dell’attuale situazione Covid.

Tra non molto, abbraccerà il suo secondo bambino e non perde occasione per mostrare sui social, l’immensa gioia di diventare di nuovo mamma!