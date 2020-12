Dopo l’annuncio della gravidanza, l’ex volto di Temptation Island e il calciatore svelano cosa stanno aspettando. Maschietto o femminuccia?

Luca Caldirola e Roberta Mercurio sono insieme soltanto dallo scorso luglio, eppure la loro vita insieme è colma d’amore e non poteva iniziare meglio. Soltanto un apio di settimane fa avevano annunciato la gravidanza. Oggi, invece, l’ex volto di Temptation Island e il difensore del Benevento, hanno aggiornato i loro profili Instagram, annunciando che quella che presto arriverà, sarà una dolce bambina.

Credit: mercurioroberta – Instagram

Abbiamo conosciuto Roberta Mercurio con la sua partecipazione in una delle edizioni del reality show di Canale 5, Temptation Island. La bellissima influencer, aveva partecipato insieme al suo ex compagno, Flavio Zarella. Poco dopo la fine del programma i due si separarono e soltanto lo scorso luglio, le porte dell’amore si sono aperte di nuovo per la Mercurio. Precisamente quando ha ufficializzato il fidanzamento con il difensore e capitano del Benevento, Luca Caldirola.

L’annuncio della gravidanza

I due, innamoratissimi fin da subito, non hanno perso tempo ed hanno provveduto subito a mettere su famiglia. A inizio dicembre, sul profilo della modella, sono comparse delle foto che annunciavano l’imminente arrivo del loro primo figlio. Queste le parole che Roberta aveva scritto nel post:

Erano le 6:00 di mattina del 4 ottobre quando ho scoperto che dentro di me stava nascendo una nuova vita. Luca era in ritiro e le mie gambe tremavano, il cuore batteva forte ed ero invasa da un mix di emozioni. Ansia, gioia, preoccupazione, euforia, incredulità e soprattutto tanta tanta felicità.

Immancabili le parole d’amore per Luca:

Ho sempre detto che Caldi è stato un dono del Signore, la luce alla fine del tunnel, il compagno perfetto, l’amore che ho sempre desiderato. Ed è vero quando dicono che “l’amore genera amore”. E tu piccolino/a ne sei la prova. Tu e il tuo papà ne siete la prova. Mi avete cambiato la vita, siete la cosa più bella che mi sia mai capitata e vi amerò per sempre, immensamente.

Roberta Mercurio ha svelato il sesso del bebè

Nella giornata di ieri, Roberta e Luca sono tornati a pubblicare degli aggiornamenti riguardo all’imminente arrivo della cicogna. Sul profilo della prossima neo mamma sono comparsi due post. Nel primo ci sono loro due abbracciati e contornati da decine di palloncini rosa e azzurri.

Credit: mercurioroberta – Instagram

Nel secondo post, invece, si sono una serie di scatti che li ritraggono mentre aprono una scatola di cartone, dalla quale escono tutti palloncini rosa.

It’s a Girl, è una mini Robiii!!!!

Ad allietare la vita della giovane e innamoratissima coppia, dunque, sarà una bellissima femmina.